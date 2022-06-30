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Як Міноборони РФ бреше про перемоги в Україні: цифри та ляпи в географії

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Україна, Четвер 30 червня 2022 14:35
Як Міноборони РФ бреше про перемоги в Україні: цифри та ляпи в географії Фото: прес-офіцер Міноборони РФ Ігор Конашенков (mil.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Прес-секретар Міноборони РФ Ігор Конашенков постійно бреше про досягнення російської армії в Україні. Причому, щоб це зрозуміти, далеко не треба ходити, достатньо мінімальних азів арифметики та географії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Проект.

Президент Росії Володимир Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції" в Україні 24 лютого рано вранці, а вже вдень прес-секретар Міноборони Ігор Конашенков доповідав:

"В результаті ударів російських збройних сил виведено з ладу 74 наземні об'єкти військової інфраструктури України", - говорив він.

При цьому, під час перерахування об'єктів, "виведених з ладу", він вказав 11 аеродромів, чотири безпілотники Bayraktar, 18 радіолокаційних станцій, три пункти управління, база ВМФ і один вертоліт - в купі наполовину менше.

Те, що Конашенков має явні проблеми з математикою, свідчать і такі факти:

  • звітував про взяття 25 населених пунктів України більше ніж один раз

Як Міноборони РФ бреше про перемоги в Україні: цифри та ляпи в географії

  • у звітах у перші дні війни число знищеної української техніки то зростало, то подало

Як Міноборони РФ бреше про перемоги в Україні: цифри та ляпи в географії

  • загальна кількість знищених літаків зросла на вісім штук, хоча знищили лише шість

Як Міноборони РФ бреше про перемоги в Україні: цифри та ляпи в географії

  • загальна кількість знищеної артилерії не зростала, попри звіти про десятки уражених об'єктів

Як Міноборони РФ бреше про перемоги в Україні: цифри та ляпи в географії

  • Росія знищила більше техніки, ніж є у України

Як Міноборони РФ бреше про перемоги в Україні: цифри та ляпи в географії

  • цифри за кількістю полонених на 2 березня не сходяться

Як Міноборони РФ бреше про перемоги в Україні: цифри та ляпи в географії

Такі ж проблеми у представника Міноборони РФ і з географією.

Наприклад, в одному зі звітів про успіхи РФ в Україні, Конашенков розповідав, що нібито окупантам вдалося "за добу збити три літаки Су-25 повітряних сил України в тому числі два - в районі населеного пункту Киселівка Херсонської області та один над Павлоградом Харківської області". Зазначимо, що Павлоград - місто Дніпропетровської області.

А 17 квітня у вечірньому брифінгу він сказав: "…в районі населеного пункту Преображенське Павлоградської області збито український безпілотний літальний апарат". При цьому Конашенков "забув", що населених пунктів з такою назвою в Україні є кілька, а Павлоградської області немає взагалі.

Зазначимо, що за даними ранку 30 червня Росія втратила у війні проти України ще близько 150 своїх військових. Загальна кількість втрат РФ за чотири місяці воєнних дій складає близько 35 600.

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