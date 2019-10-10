В Минобороны рассказали о процессе закупки Javelin

В Министерстве обороны Украины планируют процесс закупки противотанковых комплексов Javelin, который в этом году будет проходить в тестовом режиме. Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам министра обороны Андрея Загороднюка, на данный момент Украина разрабатывает контракт и соглашения с партнерами, относительно закупки комплексов.

"Мы разрабатываем подобные контракты и соглашения с нашими партнерами и надеемся, что уже в следующем году сможем показать еще некоторые результаты по этому вопросу", - сказал глава Минобороны.

Также он сообщил, что в Минобороны планируют новую программу по вооружению.

"Планируется новая программа по вооружению, которая будет не такой засекреченной, как прошлая государственная оборонная закупка. Мы максимально откроем государственный оборонный заказ, максимально откроем вопрос вооружение, чтобы народ Украины и наши партнеры могли видеть, каким образом мы распоряжаемся бюджетными средствами", - сообщил Загороднюк.

Напомним, в начале октября госдепартамент США одобрил продажу Украине комплексов Javelin. Сообщается, в США готовы поставить 150 противотанковых ракет на сумму 39,3 млн долларов.

Также сообщалось, что Загороднюк обсудил с представителями США вопросы расширения военного сотрудничества между странами. По его словам, Минобороны готово осуществлять закупки военной техники из США и в дальнейшем.