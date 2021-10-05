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Минобороны рассчитывает на помощь Эстонии в разблокировании комиссии Украина-НАТО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Минобороны рассчитывает на поддержку Эстонии в разблокировании работы комиссии Украина-НАТО и получении Плана действий по членству в Альянсе. В ведомстве также отметили поддержку Таллином суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Андрея Тарана.

"Рассчитываем на продолжение последовательной позиции наших друзей в разблокировании заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны и получении Плана действий по членству в Альянсе", - сказал Таран на встрече с канцлером Минобороны Эстонии Кусти Салми.

Он также отметил важность политической и дипломатической поддержки Украины Эстонией в вопросе вступления в НАТО.

В ходе встречи было уделено внимание двустороннему сотрудничеству в сфере военного образования, подготовки и по вопросам кибербезопасности. Таран поблагодарил своего эстонского коллегу за помощь в лечении раненых украинских военных и их реабилитации, а также за решение вместе с Германией передать Украине полевой госпиталь.

Глава украинского оборонного ведомства также поблагодарил Кусти Салма за непоколебимую политическую поддержку Таллином усилий Украины по защите суверенитета и восстановления территориальной целостности страны и оказываемую практическую помощь.

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Министерство обороны УкраиныНАТОЭстония