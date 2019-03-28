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Минобороны проводит оперативный сбор с руководящим составом военной разведки

Новости » Политика    28.03.2019 - 11:17
Минобороны проводит оперативный сбор с руководящим составом военной разведки
Фото: Минобороны (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сбор продлится в течение трех суток

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины в течение трех дней будет продолжаться оперативный сбор с руководящим составом военной разведки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Указано, что основное внимание во время сборов уделяется вопросам повышения эффективности ведения всех видов разведки, исследованию форм и методов ведения Россией гибридной войны и практическим мерам по противодействию такой деятельности, внедрению стандартов НАТО в деятельность ГУР Минобороны, учету тенденций развития ситуация в мире и вокруг Украины в процессах планирования и ведения разведки.

"Главная цель оперативного сбора - достижение единого понимания перспектив развития среды безопасности вокруг Украины, основных задач военной разведки Украины в условиях повышения уровня военной угрозы нашей стране со стороны Российской Федерации", - указано в сообщении.

Напомним, отчет американской неправительственной организации C4ADS свидетельствует, что Россия искажает сигналы GPS в Крыму и на военных объектах.

Указано, что искажения сигнала может привести к тому, что система неверно определит местоположение объекта, или корабля, а самолет не сможет правильно определить свое место пребывания. Исследователи обнаружили 9883 случая российского вмешательства в работу GNSS в 10 местах, которые повлияли на работу навигационных систем 1311 гражданских кораблей.

Как писало РБК-Украина ранее, представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий сообщал, что украинская военная разведка фиксирует подготовку РФ к перемещению ядерных боеприпасов в оккупированный Крым.

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