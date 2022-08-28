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Минобороны потроллило россиян "Бавовнятком": приходит на склады и играет с огнем

Фото: Минобороны потроллило россиян "Бавовнятком" (pixabay.com)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство обороны Украины показало животное-привидение "Бавовнятко". Оно по ночам прокрадывается на базы, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места российских оккупантов и играет с огнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Минобороны в Twitter.

"Бавовнятко - животное-призрак. Пушистое и непоседливое. Ночью Бавовнятко тихонько приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные легковоспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем", - говорится в сообщении.

Почему взрывы называют "хлопком"

Это выражение используют сами россияне, например в том же Белгороде, они называют все взрывы на военных базах или складах "хлопком". В свою очередь украинцы подхватили их слова, переведя их русского "хлопок" на "бавовна".

Россиянам же удобно так называть взрывы, чтобы на своих пропагандистских каналах интерпретировать все "проще", якобы ничего такого и не произошло, а это просто "хлопок" ("бавовна").

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