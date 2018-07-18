В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

Сейчас раненые военные находятся в медучреждениях

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за сутки, 17 июля, погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Гуцуляк отметил, что вчера около восьми часов утра в ходе боевых действий на Донбассе погиб один украинский военный.

"Еще двое наших защитников получили ранения различной степени", - добавил он.

Как сообщил представитель Минобороны, сейчас раненые военные находятся в медучреждениях.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным штаба ООС, боевики за сутки, 17 июля, 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.