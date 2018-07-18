У Міноборони підтвердили інформацію про втрати українських військових на Донбасі

Наразі поранені військові перебувають у медзакладах

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за добу, 17 липня, загинув один український військовий, ще двоє отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Гуцуляк зазначив, що вчора близько восьмої години ранку у ході бойових дій на Донбасі загинув один український військовий.

"Ще двоє наших захисників отримали поранення різного ступеня", - додав він.

Як повідомив представник Міноборони, наразі поранені військові перебувають у медзакладах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними штабу ООС, бойовики за добу, 17 липня, 21 раз відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.