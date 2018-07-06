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В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 12:48
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Раненого военного доставили в больницу

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 5 июля 2018 года, ранен один украинский военнослужащий. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"За сутки один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - сообщил он.

Раненого военного доставили в больницу, состояние здоровья военного оценивают как средней тяжести.

Как отметили в Минобороны, за сутки, что прошли, боевики 26 раз открывали огонь по позициям украинских военных, украинские военные трижды открывали огонь в ответ.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе за минувшие сутки обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов.

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Теги публикации: Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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