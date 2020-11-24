Міноборони планує замовити дві партії зенітних установок "Шилка"

Фото: зенітна установка "Шилка" (flickr.com / Helgoland01)

Міністерство оборони України планує замовити в державного заводу "Арсенал" дві партії модернізованих самохідних зенітних установок "Шилка". Перший контракт з заводом планують підписати до кінця 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Зараз контракт перебуває у стадії укладання. Водночас Міноборони та завод "Арсенал" розглядають можливість придбання певної кількості "Шилок" в рамках державного замовлення на 2021 рік.

"З метою комплектування зенітних підрозділів Збройних сил України модернізованою ЗСУ-23-4М-А1, виконання цього заходу включено до державного оборонного замовлення на 2020 рік", - зазначили в Міноборони.

Скільки саме одиниць техніки отримає українська армія, в оборонному відомстві не уточнюють.

Нагадаємо, Міноборони планує придбати 48 турецьких ударних безпілотників Bayraktar. Планується, що збирати турецькі комплекси будуть на території України.

Крім того, Україна домовилася з Британією про спільне створення ракетного катеру.