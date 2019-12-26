Минобороны планирует рассекретить 50% гособоронзаказа

В четверг, 26 декабря, министр обороны Андрей Загороднюк рассказал, что ведомство планирует рассекретить как минимум 50% государственного оборонного заказа. Об этом он сообщил на брифинге, предает корреспондент РБК-Украина.

Загороднюк отметил, что сейчас эта информация полностью засекречена.

"Сейчас гособоронзаказ является полностью секретным на 100%. Та информация, которая публиковалась, по несколько раз проверялась через юристов и специалистов по информации. Мы не считаем, что это отвечает интересам страны, поэтому в следующем законе, который мы сейчас принимаем, необходимо внести информацию о том, чтобы иметь возможность открывать по меньшей мере 50% гособоронзаказа, а мы будем работать над тем, чтобы было больше", - сказал он.

Загороднюк также сообщил, что объем рассекреченной информации ежегодно будет определять правительство.

Напомним, в декабре Украина подписала обновленную редакцию дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Ранее Загороднюк назвал переход украинской армии на стандарты НАТО и военное образование главными приоритетами нового формата сотрудничества с Альянсом.







