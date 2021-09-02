Міноборони та Пентагон підписали рамкову угоду про партнерство: що вона передбачає
Міністерство оборони України та Пентагон підписали рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Це є найважливішим базовим документом, який створює можливості для посилення співпраці між Україною та США у сфері оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.
Підписана угода має на меті зосередження безпекової допомоги США для протидії російській агресії та повернення окупованих територій України.
"Завдяки партнерській співпраці зі Сполученими Штатами Америки ми отримаємо нові дієві, у тому числі ресурсні, інструменти для розбудови могутніх та сучасних Збройних сил України", - пояснили в Міноборони.
У міністерстві додали, що угода також створює можливості для підтримки з боку США у проведенні реформ у сфері оборони, щоб Україна стала повноправним членом НАТО.