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Минобороны назвало места, где Россия готовит удары

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Украина, Пятница 22 апреля 2022 17:20
Минобороны назвало места, где Россия готовит удары Фото: Минобороны назвало места, где Россия готовит удары (armyinform.com.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, руководство русской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов. Об этом свидетельствуют способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника и непрерывные наступательные действия на отдельных направлениях.

"Наибольшая активность оккупантов наблюдается в направлении Изюм - Барвенково, в районе узловой железнодорожной станции "Попасная", Северодонецкого урбанизированного района, города Мариуполя и на участке дороги Запорожье - Донецк", - сообщил Александр Мотузяник.

Мотузяник также рассказал, что противник осуществляет подготовку к проведению т. н. "референдума" по присоединению оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях к РФ.

С этой целью продолжается активная информационная кампания на подконтрольных территориях.

Для пополнения потерь в личном составе осуществляется подготовка к мобилизации в Херсонской и Запорожской областях. Оккупационные войска блокируют выезд с оккупированных территорий местного населения, в частности мужчин призывного возраста.

Напомним, российские оккупанты 22 апреля массированно обстреливают города Донецкой области. Больше всего пострадали Славянск, Лиман, Светлодарск и Доброполье.

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