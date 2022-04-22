Минобороны назвало места, где Россия готовит удары

Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Как сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, руководство русской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов. Об этом свидетельствуют способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника и непрерывные наступательные действия на отдельных направлениях.

"Наибольшая активность оккупантов наблюдается в направлении Изюм - Барвенково, в районе узловой железнодорожной станции "Попасная", Северодонецкого урбанизированного района, города Мариуполя и на участке дороги Запорожье - Донецк", - сообщил Александр Мотузяник.

Мотузяник также рассказал, что противник осуществляет подготовку к проведению т. н. "референдума" по присоединению оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях к РФ.

С этой целью продолжается активная информационная кампания на подконтрольных территориях.

Для пополнения потерь в личном составе осуществляется подготовка к мобилизации в Херсонской и Запорожской областях. Оккупационные войска блокируют выезд с оккупированных территорий местного населения, в частности мужчин призывного возраста.