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В Минобороны рассказали, как проходит осенний призыв в армию

Украина, Среда 28 октября 2020 03:23
В Минобороны рассказали, как проходит осенний призыв в армию
Фото: призыв в армию (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 26 октября на срочную службу в армию призвали 5406 человек. Это 40% от запланированного объема.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Из этого объема в Вооруженные силы Украины призвано 3959 лиц, в другие военные формирования - 1447 юношей.

По словам начальника отдела комплектования рядовым, сержантским составом и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Дмитрия Вастьянова, призыв продолжается в соответствии с утвержденными планами.

Вастьянов также напомнил, что во время весеннего призыва в связи с отсутствием транспортного сообщения юношей отправляли к учебным центрам преимущественно по территориальному принципу.

Призыв в армию начался 1 октября.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинская армия на 100% должна быть контрактной. А в тылу все, что можно оптимизировать, должно быть автоматизировано.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что в Украине планируют отменить призыв на военную службу в ряды ВСУ - такое видение в перспективе при условии отлаженной системы подготовки резерва.

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