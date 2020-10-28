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У Міноборони розповіли, як проходить осінній призов до армії

Україна, Середа 28 жовтня 2020 03:23
У Міноборони розповіли, як проходить осінній призов до армії
Фото: призов в армію (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Станом на 26 жовтня на строкову службу в армію призвали 5406 осіб. Це 40% від запланованого обсягу.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

З цього обсягу до Збройних сил України призвано 3959 осіб, до інших військових формувань - 1447 юнаків.

За словами начальника відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Дмитра Вастьянова, призов триває згідно з затвердженими планами.

Вастьянов також нагадав, що під час весняного призову у зв'язку з відсутністю транспортного сполучення юнаків відправляли до навчальних центрів переважно за територіальним принципом.

Призов в армію розпочався 1 жовтня.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українська армія на 100% має бути контрактною. А в тилу все, що можна оптимізувати, має бути автоматизовано.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що в Україні планують скасувати призов на військову службу до лав ЗСУ - таке бачення є в перспективі за умови налагодженої системи підготовки резерву.

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