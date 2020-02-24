Минобороны назначило служебную проверку из-за некачественного ремонта казарм

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В Николаеве сильный ветер сорвал крышу с казармы

В Министерстве обороны Украины (МОУ) назначили служебную проверку в связи с тем, что в Николаеве с крыши казармы через несколько лет после ремонта ветром сорвало крышу. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу МОУ.

Инцидент произошел в понедельник, 24 февраля. Сильный ветер сорвал крышу здания, которое находится на балансе Минобороны.

"Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет. Объем нанесенного ущерба государству в лице оборонного ведомства в настоящее время устанавливается", - отметили в МОУ.

Главное квартирно-эксплуатационное управление Вооруженных сил Украины уже сообщило, что ремонт сооружения, которое пострадало от непогоды, проводился в 2017 году.

"В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержало непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы согласно договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику", - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что полиция разоблачила схему хищения 355 тысяч гривен на стратегическом предприятии "Николаевский бронетанковый завод". По данным правоохранителей, организовал схему бывший заместитель директора госпредприятия, который подписал документы о передаче несуществующих домов каркасного типа.