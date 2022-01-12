В Минобороны начали работу советники от США: что входит в их обязанности

В Директорате политики Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США. Они будут давать консультации, в частности, касаемо вопросов оборонной реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Директората.

"11 января 2022 года в Директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, к основным обязанностям советников относится оказание консультативно-совещательной помощи в процессе выполнения мер оборонной реформы по вопросам: