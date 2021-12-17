В Минобороны Литвы предупредили о росте "аппетитов" России в регионе
В пятницу, 17 декабря, состоялась встреча министров обороны Северных и Балтийских стран. В частности, стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы.
"Наше единство и поддержка Украины остаются крайне важными. Необходимо поддерживать Украину всеми возможными способами - политическими, экономическими и военными", - заявил заместитель министра национальной обороны Литвы Маргирис Абукявичюс.
При этом он подчеркнул, что страны должны быть готовы к тому, что ситуация в Украине может обостриться.
Министры обороны стран Северной Балтии согласились с тем, что цели России в регионе остаются агрессивными, и наращивание российских сил на границе с Украиной еще раз подтвердило это.
"Публичные заявления России показывают, что ее аппетиты растут, а условия и требования предъявляются ко всему НАТО. Это совершенно неприемлемо. Любой диалог с Россией может состояться только на условиях, поставленных Западом", - заявил замминистр.