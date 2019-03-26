Минобороны Испании заявило о кибератаке

Министерство обороны Испании заявило о хакерской атаке на свою внутреннюю компьютерную сеть в первой половине марта. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на El Pais.

Ведомство сообщило, что выявило "возможное вторжение в сеть общего назначения", и уведомило о случившемся прокуратуру страны. В настоящий момент расследование произошедшего еще не завершено, однако атака оказалась серьезнее, чем считалось изначально. Киберпреступники хотели получить доступ к секретным сведениям военной промышленности. Информации из какой страны была атака нет.

Напомним, Испанская разведка исключила вариант кибератак из Российской Федерации и других стран во время событий в Каталонии. Согласно данным, представленным генеральным заместителем директора Национального криптологического центра Луисом Хименесом, атаки были совершены киберпреступниками и активистами в сети.

Ранее сообщалось об информации в разведывательных отчетах Североатлантического Альянса, что российские аккаунты в социальных сетях сосредоточили свою деятельность на Каталонии, в частности, во время референдума о независимости от Испании.