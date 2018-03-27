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В Минобороны Греции выдвинули условия Македонии для решения спора с названием страны

НовостиПолитика    27.03.2018 - 16:06
Фото: Панос Камменос (wikimedia.org DTRocks)
Фото: Панос Камменос (wikimedia.org DTRocks)

Новое название страны не должно включать название "Македония"

Глава Министерства обороны Греции Панос Камменос, который также возглавляет партию "Независимые греки", которая входит в правительственную коалицию Греции, назвал условия для разрешения спора с бывшей югославской республикой Македония о названии страны. Об этом сообщает Associated Press.

Камменос заявил, что его партия не поддержит ни один из вариантов по поводу названия бывшей югославской республики, если он будет включать любые производные слова от названия "Македония".

В настоящее время продолжаются активные переговоры Афин и Скопье относительно вопроса переименования Республики Македония. Отказ партии Камменоса поддержать соглашение может угрожать стабильности правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер'ер-министр Македонии Зоран Заєв озвучил четыре варианта нового названия страны. Вариантами названия являются Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардарська Македония, Республика Македония (Скопье).

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Теги публикации: Македония, Греция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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