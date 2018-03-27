У Греції Міноборони висунуло Македонії умови для вирішення суперечки з назвою країни

Нова назва країни не має включати назву "Македонія"

Глава Міністерства оборони Греції Панос Камменос, котрий також очолює партію "Незалежні греки", котра входить в урядову коаліцію Греції, назвав умови для вирішення суперечки із колишньою югославською республікою Македонія щодо назви країни. Про це повідомляє Associated Press.

Камменос заявив, що що його партія не підтримає жоден із варіантів з приводу назви колишньої югославської республіки, якщо він включатиме будь-які похідні слова від назви "Македонія".

Наразі тривають активні переговори Афін та Скоп'є щодо питання перейменування Республіки Македонія. Відмова партії Камменоса підтримати угоду може загрожувати стабільності уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв озвучив чотири варіанти нової назви країни. Варіантами назви є Республіка Північна Македонія, Республіка Верхня Македонія, Республіка Вардарська Македонія, Республіка Македонія (Скоп'є).