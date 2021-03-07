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В Минобороны Германии предупредили о новой военной угрозе из России и Китая

Автор: РБК-Украина

Министерство обороны Германии проанализировало новые военные возможности России и Китая и предостерегло относительно властных амбиций стран. В ведомстве считают, что цель Китая - "сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами", а Россия "добивается дестабилизации и ослабления НАТО".

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Немецкие военные эксперты заявляют, что в распоряжении китайской армии имеется не только два миллиона солдат, около 6850 боевых танков и 1600 истребителей, включая чрезвычайно опасные гиперзвуковые ракеты с дальностью до 2500 километров.

Отмечается также что, Пекин систематически расширяет свой ядерный потенциал и наращивает количество вооруженных беспилотников и проявляет все большую активность в космосе. Китай в настоящее время является "крупнейшим в мире экспортером вооруженных дронов".

Что касается России, больше всего Минобороны Германии волнуют высокоточные, дальнодействующие и трудно перехватываемые гиперзвуковые ракеты.

Дополнительно Москва инвестирует значительные средства в модернизацию комплексов, позволяющих нанести ядерный удар по водной поверхности, а также в обновление своего потенциала ядерного оружия. В частности, Россия уже имеет около 6375 ядерных боеголовок.

Согласно документу Минобороны, в распоряжении России - 840 тысяч подготовленных солдат, которых Кремль может быстро передислоцировать в другие места. Они также способны достигать преимущества в условиях ограниченного времени и пространства.

Слабыми местами вооруженных сил России Минобороны Германии считает ограниченные возможности по проведению глобальных морских операций и нехватку боевых дронов

Напомним, администрация президента США Джо Байдена не считает Россию главным геополитическим противником в 21 веке. Главным противником для Соединенных Штатов является Китай.

До этого в Пентагоне заявляли, что Россия остается угрозой для США и Европы, несмотря на санкции.

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