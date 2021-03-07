В Минобороны Германии предупредили о новой военной угрозе из России и Китая

Немецкие военные эксперты заявляют, что в распоряжении китайской армии имеется не только два миллиона солдат, около 6850 боевых танков и 1600 истребителей, включая чрезвычайно опасные гиперзвуковые ракеты с дальностью до 2500 километров.

Отмечается также что, Пекин систематически расширяет свой ядерный потенциал и наращивает количество вооруженных беспилотников и проявляет все большую активность в космосе. Китай в настоящее время является "крупнейшим в мире экспортером вооруженных дронов".

Что касается России, больше всего Минобороны Германии волнуют высокоточные, дальнодействующие и трудно перехватываемые гиперзвуковые ракеты.

Дополнительно Москва инвестирует значительные средства в модернизацию комплексов, позволяющих нанести ядерный удар по водной поверхности, а также в обновление своего потенциала ядерного оружия. В частности, Россия уже имеет около 6375 ядерных боеголовок.

Согласно документу Минобороны, в распоряжении России - 840 тысяч подготовленных солдат, которых Кремль может быстро передислоцировать в другие места. Они также способны достигать преимущества в условиях ограниченного времени и пространства.

Слабыми местами вооруженных сил России Минобороны Германии считает ограниченные возможности по проведению глобальных морских операций и нехватку боевых дронов