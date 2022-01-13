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В Минобороны Германии не хотят связывать "Северный поток-2" с агрессией РФ

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Берлин, Четверг 13 января 2022 10:45
В Минобороны Германии не хотят связывать "Северный поток-2" с агрессией РФ Фото: в Минобороны Германии не хотят связывать "Северный поток-2" с агрессией РФ (nord-stream2.com)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве обороны Германии считают темы "Северного потока-2" сугубо экономическим проектом. Там призвали не смешивать российский газопровод с конфликтом между Украиной и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью RBB.

"Нам не нужно втягивать это (тему "Северного потока-2" - ред.) в этот конфликт. Нам нужно решить этот конфликт через переговоры. И у нас сейчас есть такая возможность", - сказала Ламбрехт.

По ее словам, не стоит использовать для поиска решений "проекты, которые с этим совсем не связаны".

"Это не удастся", - резюмировала глава Минобороны Германии.

Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, в случае новой агрессии России против Украины запуск "Северного потока-2" усложнится.

Отметим, ранее Германия допустила остановку "Северного потока-2", если Россия прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

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Российская Федерация Украина Германия Северный поток-2
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