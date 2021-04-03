Міноборони Німеччини: через дії Росії ростуть виклики для регіону
Міністр оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила, що збільшення видатків на озброєння, перш за все, пов'язане з національними інтересами. Вона акцентувала на зростанні викликів для регіону, зокрема, через дії Росії.
Про це йдеться в інтерв'ю Крамп-Карренбауер для видання RND.
"Ми повинні забезпечити нашу особисту безпеку. Виклики ростуть - з новими технологіями, у формі гібридних загроз, але також і на регіональному рівні, наприклад, з врахуванням поведінки Росії", - сказала вона.
Німецький міністр додала, що зростання викликів також пов'язані з системним протистоянням з Китаєм, однак гібридна загроза - найбільша.
"Гібридна загроза, мабуть, найбільша. Тому що мова йде про атаки, які теж відбуваються зсередини. Німеччина часто стає об'єктом атак, які можуть бути пов'язані з Росією. Якщо ми хочемо жити в безпеці та процвітанні, ми повинні інвестувати в нашу безпеку", - пояснила Крамп-Карренбауер.
Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Берлін уважно стежить за діями Росії поблизу українського кордону.
Таку заяву він зробив після того, як з'явилася інформація про те, що Росія стягує свої війська до кордону з Україною. Російські війська перекидаються в Брянську область та окупований Крим.