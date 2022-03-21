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Минобороны Британии вызвало военного атташе РФ из-за войны в Украине

Фото: (twitter.com/DefenceHQ)
Автор: Валерия Полищук

Российского военного атташе во второй раз вызвали в Министерство обороны Великобритании. В частности, из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Второй постоянный заместитель министра обороны Британии Лоуренс Ли самым решительным образом выразил протест против постоянных и неоправданных актов насилия, совершаемых российскими войсками против невинных гражданских лиц.

Он также напомнил российскому атташе о его обязательствах по Женевской конвенции, заявив, что школы, театры и больницы не являются законными военными целями.

Ли предупредил, что Великобритания будет собирать доказательства военных преступлений, и повторил требование Великобритании к РФ немедленно вывести свои войска из Украины.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 26-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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