У Міноборони знайшли ефективний інструмент мобілізації добровольців: про що мова

В Україні було створено ефективні інструменти мобілізації добровольців до ЗСУ. Тепер командири різних частин мають можливість без посередників підбирати необхідних людей для проходження служби та оформлювати їх до себе у підрозділи.

Про це заявив уповноважений МО України з питань рекрутингу Олексій Беженець на брифінгу щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Армію.inform ".

Він зазначив, що про необхідність таких змін стало відомо під час комунікування представників МО безпосередньо із командирами різних військових частин.

Беженець пояснив, що тепер військовозобов’язаний чи резервіст може звертатися в центри рекрутингу Збройних Сил України або через рекрутингову компанію Lobby X, обирати собі вакансію в частині, в якій бажає служити, після чого проходити ВЛК. Це дозволить добровольцю максимально швидко мобілізуватися.

За його словами, таку можливість було створено з прийняттям урядом нещодавньої Постанови, яка дала змогу військовим частинам без посередництва ТЦК та СП призивати на службу резервістів і військовозобов’язаних.

"Створено ефективну мережу взаємодії - платформу, що допомагає військовому командуванню знайти мотивованих людей у свої підрозділи, а охочим долучитись до Сил оборони - обрати бажану посаду", - заявив Беженець.

Що ще відомо про цю Постанову № 1130

Її розробило Міністерство оборони України, щоб внести відповідні зміни до порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації, які були затверджені постановою Кабміну № 560 у травні цього року.

Таким чином, командири військових частин тепер можуть видавати направлення на ВЛК самостійно, а надалі без участі ТЦК та СП комплектувати бойові частини.

Важливо зазначити, що не кожна військова частина зможе мобілізувати добровольців напряму. Їх перелік визначатиме Генеральний штаб Збройних сил України. Детальніше про зміст Постанови - у матеріалі РБК-Україна.