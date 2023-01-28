Міноборони хоче спрямувати 20 млрд гривень на закупівлю українських дронів

За інформацією відомства, відбулася нарада представників Міноборони, Генштабу, вітчизняних розробників та виробників БПЛА. Однією з тем обговорень стало спрямування 20 млрд гривень на закупівлю дронів.

"За останній час укладено 16 державних контрактів з вітчизняними виробниками безпілотних літальних апаратів. А завдяки виконаній фахівцями Міноборони роботі, в Україні зараз найпростіша в Європі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії", - додають у Міноборони.

У відомстві наголошують, що процедура допуску дронів до використання військовими скоротилася з кількох років до "лічених тижнів".

При цьому Міноборони в період з листопада 2022 року по січень 2023 року отримало від українських виробників 75 заявок на безпілотники різних типів. 13 із них вже отримали кодифікацію, було затверджено технічні характеристики. Ще три БПЛА перебувають у стадії кодифікації.

"Учасники спільної зустрічі визначили низку завдань та кроків щодо удосконалення регуляторних процедур. Ці пропозиції оборонне відомство винесло на обговорення координаційного штабу за участю міністра цифрової трансформації України та міністра оборони України", - наголошують у відомстві.