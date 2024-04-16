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У Міноборони заявили про продовження аудиту ОПК: сума збитків може зрости

Київ, Вівторок 16 квітня 2024 21:54
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У Міноборони заявили про продовження аудиту ОПК: сума збитків може зрости Фото: в Україні проводять аудит ОПК (facebook.com/ukroboronprom)
Автор: Іван Носальський

В Україні продовжують аудит державних підприємств, які підпорядковані Міністерству оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радниці міністра оборони України Дани Ярової в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що аудит - дуже кропітка робота і він поки що не пройшов у тих підприємствах, де має пройти. У цьому питанні ще є великі плани.

"Аудит йде, він не закінчений. Я майже впевнена, що вона (сума збитків - ред.) зростатиме, тому що до державних спецекспортерів це питання ще не дійшло", - додала Ярова.

Аудит Міноборони

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Юрій Джигир вже розповів про підсумки аудиту Міністерства оборони.

За його словами, під час перевірок виявлено порушення, неефективні рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму понад 10 млрд гривень.

Джигір також зазначав, що такі результати аудиту необхідно терміново відреагувати.

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