У Міноборони заявили про продовження аудиту ОПК: сума збитків може зрости

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радниці міністра оборони України Дани Ярової в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що аудит - дуже кропітка робота і він поки що не пройшов у тих підприємствах, де має пройти. У цьому питанні ще є великі плани.

"Аудит йде, він не закінчений. Я майже впевнена, що вона (сума збитків - ред.) зростатиме, тому що до державних спецекспортерів це питання ще не дійшло", - додала Ярова.