Міноборони виграло мільярдний позов до іноземного постачальника екіпірування для ЗСУ

Міністерство оборони України виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником, у якого замовили екіпірування для українських захисників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони у Facebook.
За інформацією відомства, ще на початку повномасштабного вторгнення у постачальника замовили берці та бронежилети.
Берці передали влітку 2022 року з порушенням термінів постачання. А бронежилети надходили протягом літа-зими 2022 року, але також з порушенням. Вони не проходили балістичні випробування. Тому українське відомство не прийняло товар.
Після цього Міноборони вимагало у постачальника повернути кошти за неякісний товар і заплатити штрафні санкції. Постачальник відмовився.
Юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражу про стягнення вартості непоставлених бронежилетів, штрафні санкції та відсотки річних.
"Арбітражний трибунал ухвалив рішення - задовольнити позов Міністерства оборони. Загальна сума задоволених вимог становить понад 27 мільйонів доларів США (що є еквівалентом більше одного мільярда гривень)", - уточнили у відомстві.
Це найбільша сума з усіх арбітражів, які зараз веде Міноборони.
Відповідно до рішення арбітражу, відсотки річних продовжують нараховуватись на ціну непоставленого товару до моменту погашення заборгованості.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що співробітники Державного бюро розслідувань спіймали на хабарі львівського бізнесмена, який є одним із найбільших постачальників Міноборони.
Він намагався дати хабар одному з керівників ГБР. Натомість бізнесмен вимагав, щоб йому повернули майно, яке вилучили у підконтрольних компаній.
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