Міноборони відреагувало на скандал з повісткою журналісту "Слідство.інфо"

Сьогодні "Слідство.інфо" повідомило, що працівники Солом'янського ТЦК у Києві намагалися вручити повістку журналісту Євгенію Шульгату. Це сталося нібито на прохання СБУ,

Журналісти стверджують, що у такий спосіб СБУ "хотіла покарати розслідувача", який викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки служби Іллі Вітюка.

В Міністерстві оборони в коментарі РБК-Україна заявили, що вважають категорично неприпустимими будь-які форми тиску на журналістів.

"Журналістська робота - це одна з основ будь-якого демократичного суспільства. Водночас захист України від ворога - обовʼязок кожного військовозобов’язаного. Це честь, а не інструмент маніпуляцій", - сказали в міністерстві.

Зараз Міністерство оборони спільно з Генштабом та СБУ розбирається в ситуації, що склалася. За результатами обіцяють доповісти.