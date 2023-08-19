В Міноборони відреагували на атаку Росії по Чернігову

Російські окупанти обстрілюючи Чернігів намагались зробити українцям якомога болісніше. Загарбники не можуть спокійно спостерігати за успіхами України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в Telegram.

"Вони не просто цілять в цивільні об‘єкти, а вишукують ті, які найбільш символічні чи вразливі для нас. Росіянам дошкуляє все успішне, що в нас є", - сказала Маляр.

Заступник міністра оборони вчергове наголосила, що доки триває війна, безпечного місця в Україні немає.

"Надійно лише в укритті. Тому кожен повинен навчитись враховувати цей фактор в усьому, що ми робимо і де буваємо", - наголосила вона.

Маляр підкреслила, що своїми ударами росіяни намагаються не лише нищити українців та їх будинки, окупанти хочуть робити це жорстоко й показово.

"Для них важлива емоційна складова. Влучити якомога болісніше", - додала заступник.

Удар по Чернігову

Нагадаємо, що сьогодні, 19 серпня, російські терористи завдали ракетного удару по центру Чернігова. Внаслідок цинічної атаки ворога є жертви та десятки постраждалих, серед них діти.

Що відомо про наслідки обстрілу Чернігова - у матеріалі РБК-Україна.

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