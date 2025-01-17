У Міноборони відповіли, куди не візьмуть на роботу, якщо не пройти БЗВП

За його словами, якщо громадянин не пройшов БЗВП, то згідно із законом "Про військовий обов'язок і військову службу", він повинен пройти базову військову службу. Громадяни України, які не є здобувачами освіти сьогодні, можуть пройти цю базову підготовку самостійно в центрах національного спротиву при місцевих органах самоуправління.

"Хочу також підкреслити, що громадяни України, тобто студенти-здобувачі освіти вищих навчальних закладів, які за станом здоров'я є придатними до військової служби, які не склали екзаменаційні іспити, отримали оцінку "незадовільно", чи відмовилися приймати військову присягу, вони не зможуть проходити навчання у ВНЗ в майбутньому і зобов'язані пройти базову військову службу", - розповів він.

Варто нагадати, що з 1 вересня 2025 року стартує базова загальновійськова підготовка для студентів. Участь у програмі буде обов’язковою для чоловіків і добровільною для жінок, які навчаються на денній або дуальній формах здобуття освіти.