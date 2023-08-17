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Міноборони Великобританії похвалило українських енергетиків за ефективне відновлення енергосистеми

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Четвер 17 серпня 2023 15:39
Міноборони Великобританії похвалило українських енергетиків за ефективне відновлення енергосистеми Фото: Міноборони Великобританії похвалило українських енергетиків за професіоналізм у відновленні енергосистеми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Українські енергетики продемонстрували вискоку кваліфікацію в експлуатації і обслуговувані енергосистеми в умовах війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт розвідки Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

"Попри те, що напади Росії на енергетичну інфраструктуру України, ймовірно, продовжаться цієї зими, Україна минулої зими продемонструвала, що має кваліфіковану робочу силу та досвід, необхідний для експлуатації та обслуговування енергосистем навіть в умовах воєнного часу", - зазначають британці.

В Міноборони Британії зазначили, що попри постійний тиск війни, зусилля України зі створення запасів палива, ймовірно, будуть успішними для забезпечення наявності достатніх запасів палива під час наближення зимового періоду.

"Україна ефективно мобілізувала свій гірничодобувний сектор для підтримки видобутку, забезпечивши безперервне постачання вугілля для теплоелектростанцій і теплових установок взимку, а також значні запаси газу, що забезпечують додатковий резерв", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні тримає ремонтна кампанія для підготовки до наступного опалювального сезону. Лише компанія ДТЕК до кінця року планує інвестувати в ремонти ТЕС і підготовку вугільних лав близько 11 млрд гривень.

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