Минобороны Великобритании похвалило украинских энергетиков за эффективное восстановление энергосистемы

Украинские энергетики продемонстрировали высокую квалификацию в эксплуатации и обслуживаемые энергосистемы в условиях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет разведки Министерства обороны Великобритании в Twitter .

"Несмотря на то, что нападения России на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, продолжатся этой зимой, Украина минувшей зимой продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимый для эксплуатации и обслуживания энергосистем даже в условиях военного времени", - отмечают британцы.

В Минобороны Британии отметили, что, несмотря на постоянное давление войны, усилия Украины по созданию запасов топлива, вероятно, будут успешными для обеспечения наличия достаточных запасов топлива во время приближения зимнего периода.

"Украина эффективно мобилизовала свой горнодобывающий сектор для поддержки добычи, обеспечив непрерывную поставку угля для теплоэлектростанций и тепловых установок зимой, а также значительные запасы газа, обеспечивающие дополнительный резерв", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине держит ремонтная кампания для подготовки к следующему отопительному сезону. Только компания ДТЭК до конца года планирует инвестировать в ремонты ТЭС и подготовку угольных рядов около 11 млрд. гривен.