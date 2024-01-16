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У Міноборони України закликали країни НАТО посилювати співпрацю в оборонних інноваціях

Фото: у Міноборони України закликали країни НАТО посилювати співпрацю в оборонних інноваціях (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони України закликало уряди країн НАТО посилювати співпрацю в оборонних інноваціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Як повідомляється, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко взяла участь у засіданні Комітету з інновацій та гібридних загроз у штаб-квартирі НАТО в межах діяльності Ради Україна-НАТО. 

Вона ознайомила учасників Комітету з пріоритетами Міноборони у сфері інновацій та кіберзахисту. Окремо звернула увагу на технології, яких потребує Україна, щоб змінити "правила гри" на полі бою.

"Ми закликаємо інженерні спільноти та уряди посилювати співпрацю у розвитку спроможностей у сфері оборонних інновацій - наприклад, оптичних систем наведення або розумних самонавідних боєприпасів для наших БПЛА. Ми закликаємо галузь, інженерні спільноти та уряди посилювати співпрацю як у розвитку можливостей у цих сферах, так і в оцінці перспективних технологій. Нам потрібно разом трансформуватися, щоб забезпечити відповідність спроможностей наших Сил оборони вимогам сучасного поля бою", - наголосила Черногоренко.

Заступниця міністра згадала також про ІТ-коаліцію, коаліцію дронів та РЕБ і запросила країни-учасниці Комітету доєднатися до цих ініціатив. За її словами, Міноборони готове зробити свій внесок у розробку Дорожньої карти Україна-НАТО зі співробітництва у сфері інновацій. 

"Міністерство оборони зацікавлене у проведенні спільного інноваційного заходу Україна-НАТО із залученням екосистем України та Альянсу. Така подія налагодить зв’язки між Україною та нашими партнерами й призведе до спільного розвитку спроможностей, обміну досвідом або відкриття доступу до нових технологій для наших Сил оборони", - зазначила Черногоренко.

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