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Міноборони тестує нову полегшену модель бронежилета

Фото: Міноборони тестує нову полегшену модель бронежилета (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони України тестує нову полегшену модель бронежилета для українських військових. Зараз триває останній етап - лабораторні випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони.

Як зазначили у Міноборони, новий бронежилет відзначається легкістю конструкції, мобільністю та зручністю для виконання маневрених дій під час штурмових і спеціальних операцій.

Вага нової броні становить від 7,5 кг до 12 кг. 

"Ми розуміємо важливість ваги спорядження для виконання бойових завдань, особливо для спецпризначенців і штурмовиків. У роботі над полегшеним бронежилетом було враховано кожен сантиметр і кожен грам виробу. Очікуємо на позитивні результати заключних випробувань, адже ця броня дуже потрібна у підрозділах", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Модель вже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ та отримала позитивні відгуки. Наразі триває останній етап - лабораторні випробування.

 

 Фото: нова полегшена модель бронежилета (t.me/ministry_of_defense_ua)

Нагадаємо, минулого року Міністерство оборони України тестувало зразки "тактичних кросівок" для українських військовослужбовців.

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