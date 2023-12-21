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У Міноборони спростували інформацію про громадянство США у дітей Умєрова

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Інформація про американське громадянство дітей міністра оборони України Рустема Умєрова, яка поширюється у ЗМІ, є фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства оборони України.

"Інформація, яка поширюється у ЗМІ про те, що члени родини міністра оборони Рустема Умєрова нібито є громадянами США, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, діти Умєрова (син віком 10 років, доньки -8 і 2 роки) - є виключно громадянами України. Громадянства інших країн у членів родини Умєрова - немає.

"Українські паспорти, які їм було видано після закінчення терміну дії попередніх, вони отримали у Посольстві України в США. Саме тому в декларації, на яку посилаються ЗМІ, і було вказано місце видачі документів - США", - пояснили в Міноборони.

Зазначається, що у 2016 році родина міністра була вимушена виїхати за кордон через замахи та погрози внаслідок систематичної діяльності Рустема Умєрова щодо деокупації тимчасово окупованого Криму.

З 2014 року Рустем Умєров як делегат Курултаю кримськотатарського народу разом із Лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та представниками Меджлісу виступав на всіх міжнародних майданчиках щодо порушень прав людей в окупованому Криму, був залучений в процес звільнення політвʼязнів Криму.

 

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

 

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Міністерство оборони УкраїниРустем Умєров