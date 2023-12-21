У Міноборони спростували інформацію про громадянство США у дітей Умєрова

"Інформація, яка поширюється у ЗМІ про те, що члени родини міністра оборони Рустема Умєрова нібито є громадянами США, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, діти Умєрова (син віком 10 років, доньки -8 і 2 роки) - є виключно громадянами України. Громадянства інших країн у членів родини Умєрова - немає.

"Українські паспорти, які їм було видано після закінчення терміну дії попередніх, вони отримали у Посольстві України в США. Саме тому в декларації, на яку посилаються ЗМІ, і було вказано місце видачі документів - США", - пояснили в Міноборони.

Зазначається, що у 2016 році родина міністра була вимушена виїхати за кордон через замахи та погрози внаслідок систематичної діяльності Рустема Умєрова щодо деокупації тимчасово окупованого Криму.

З 2014 року Рустем Умєров як делегат Курултаю кримськотатарського народу разом із Лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та представниками Меджлісу виступав на всіх міжнародних майданчиках щодо порушень прав людей в окупованому Криму, був залучений в процес звільнення політвʼязнів Криму.

Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA