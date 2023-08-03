У Міноборони Румунії спростували чутки про падіння російського дрона в прикордонні

У відомстві зазначили, що опрацювали повідомлення від представників комуни Чаталкіой про можливе падіння на території Румунії частин російського дрону-камікадзе під час атаки на український порт в Ізмаїлі.

"Безпілотники, використані Російською Федерацією у незаконних та невиправданих атаках, жодного разу не перетинали повітряний простір Румунії", - уточнюють у Міноборони.

При цьому додали, що Міністерство оборони посилило заходи безпеки і постійно контролює сухопутний, морський і повітряний простір і співпрацює з НАТО в цьому питанні.

Оновлено 21:03

У відомстві уточнили, що розслідування щодо можливого падіння уламків російських БПЛА триває.

Що передувало

Нагадаємо, 2 серпня вночі російські окупанти атакували Україну за допомогою дронів "Шахед". Їхньою ціллю стали порти в Одеській області.

Під ударом росіян знаходився порт в Ізмаїлі, там пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї. Загалом за ніч росіяни пошкодили близько 40 тисяч тонн зерна.

Пізніше румунські ЗМІ почали писати про те, що мер комуни Чаталкіой у Тулчі Тудор Чернега заявив про порушення кордонів Румунії російськими дронами. За його словами, БПЛА літали над будинками мирних мешканців.