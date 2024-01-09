Міноборони розриває всі договори з компаніями, пов'язаними зі скандальними Гринкевичами

"Позиція така, що після публікації в ЗМІ Міністерством оборони було зразу прийнято рішення стосовно розривання тих договорів, які було укладено", - відповів він на питання щодо позиції Міноборони стосовно скандалу навколо Гринкевичів.

Що відомо про справу Гринкевича

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року ДБР затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, бізнесмена звинувачують в тому, що він пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. За це він хотів "сприяння" у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

Саме ж провадження стосувалося оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ під час яких Міноборони було завдано понад 1 млрд грн збитків. Загалом же компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Втім, багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами.

Гринкевичу оголосили підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Також 30 грудня Печерський районний суд міста Києва обрав Гринкевичу запобіжний захід. Його взяли під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 420 мільйонів гривень. Наразі підприємець лишається під арештом.

Додамо, що внаслідок скандалу вся родина Гринкевича потрапила під пильне око ЗМІ. В медіа є багато інформації про заможне життя його сина та доньки, якими вони хизувалися в соцмережах. Про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

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