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У Міноборони розповіли, скільки поранених військових повертається в стрій після реабілітації

Субота 27 липня 2024 19:46
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У Міноборони розповіли, скільки поранених військових повертається в стрій після реабілітації Фото: ілюстрація військового, який проходить реабілітацію (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні понад 75% поранених військовослужбовців повертаються до служби після реабілітації.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Міноборони у Facebook.

За її словами, високий відсоток якісної реабілітації та повернення в стрій відзначають як західні партнери, так і країни, які ніколи не мали такого досвіду і війни, як в Україні.

"Це понад 75% поранених. Вони після поранення різного ступеня тяжкості", - зазначила Калмикова на 1-му щорічному міжнародному Конгресі з військової медицини та ментального здоров'я "Воїн: життя, здоров'я, боєздатність".

Також вона додала, що станом на сьогодні майже в кожному закладі охорони здоров'я є мультидиспліціональні команди, а також реабілітація. Мова йде як про цивільні заклади, так і військові.

"Як тільки починається лікування, одразу починається реабілітація. Це не те, що відбувається потім. І реабілітація зараз впроваджена в усіх закладах - як у цивільних, так і у військових", - додала вона.

Військова медицина в Україні

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський доручив поліпшити реабілітацію поранених військових, а також звільнених із полону українських захисників.

Зокрема, до кінця року Міноборони і Генштаб повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах, щоб маршрут пораненого був прозорим і зрозумілим.

Також РБК-Україна повідомляло, що глава Міноборони Рустем Уємров озвучив плани України у сфері медичного забезпечення та підтримки ментального здоров'я українських військових.

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