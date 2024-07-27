У Міноборони розповіли, скільки поранених військових повертається в стрій після реабілітації

Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Міноборони у Facebook.

За її словами, високий відсоток якісної реабілітації та повернення в стрій відзначають як західні партнери, так і країни, які ніколи не мали такого досвіду і війни, як в Україні.

"Це понад 75% поранених. Вони після поранення різного ступеня тяжкості", - зазначила Калмикова на 1-му щорічному міжнародному Конгресі з військової медицини та ментального здоров'я "Воїн: життя, здоров'я, боєздатність".

Також вона додала, що станом на сьогодні майже в кожному закладі охорони здоров'я є мультидиспліціональні команди, а також реабілітація. Мова йде як про цивільні заклади, так і військові.

"Як тільки починається лікування, одразу починається реабілітація. Це не те, що відбувається потім. І реабілітація зараз впроваджена в усіх закладах - як у цивільних, так і у військових", - додала вона.