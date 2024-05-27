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Міноборони роз'яснило заяву Сирського щодо відправлення французьких інструкторів в Україну

Україна, Понеділок 27 травня 2024 23:05
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Міноборони роз'яснило заяву Сирського щодо відправлення французьких інструкторів в Україну Фото: Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Переговори щодо прийому в Україні французьких інструкторів для навчання військових ще тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Починаючи з лютого 2024 року, Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому в Україні іноземних інструкторів. Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання", - пояснили у відомстві.

Зазначається, що Міноборони спільно з Генштабом ЗСУ почали внутрішню роботу над відповідними документами по цьому питанню, щоб не витрачати час на узгодження бюрократичних моментів, коли буде прийнято відповідне рішення.

Що передувало

Сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Франція вирішила направити своїх інструкторів до України. Вони допоможуть навчати українських військових.

Пізніше у Міноборони Франції уточнили, що питання щодо відправлення французьких інструкторів в Україну для навчання військовослужбовців ще опрацьовується.

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Міністерство оборони України Франція Війна в Україні Олександр Сирський
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