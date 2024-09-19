Міноборони РФ тисне на Путіна для оголошення нової хвилі мобілізації, - WSJ

Чиновники з Міноборони РФ вимагають від російського диктатора Володимира Путіна оголосити нову хвилю мобілізації. Москва все більше говорить про неминучість мобілізації в РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що за кілька місяців до "інавгурації" Путін зустрічався з представниками Міністерства оборони РФ. Вони наполягали на проведенні нової хвилі мобілізації для того, щоб залучити додаткові сили і компенсувати втрати армії РФ в Україні.

Чиновники переконували диктатора, щоб він використав свою "інавгурацію" та "зростаючу політичну підтримку" для пояснення нової мобілізації. Але Путін відкинув це, бо, як пише WSJ, пам'ятав невдоволення росіян після мобілізації восени 2022 року.

Співрозмовник видання заявив, що Путін хоче використовувати у війні проти України тільки тих, хто добровільно підписує військові контракти. Крім того, автори наголошують, що минув понад місяць після наступу ЗСУ у Курській області, а Росія ще не організувала великої контратаки.

За даними WSJ, все більше людей говорять про неминучість мобілізації у Росії. У Москві також побоюються, що мобілізація порушить крихкий баланс у сприйнятті війни суспільством і може мати небезпечні політичні наслідки для Путіна.