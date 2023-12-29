У Міноборони припускають, що росіяни можуть повторювати масовані ракетні атаки

Російські терористи мають великий запас ракет. Ймовірно, ракетні атаки на Україну, як сьогодні, можуть повторитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook.

Глава Міноборони відреагував на масований обстріл України ракетами, який сьогодні, 29 грудня, влаштували російські окупанти.

"Росіяни вбили і поранили наших громадян, зруйнували інфраструктуру. Знову й знову Росія демонструє всьому світу, що не має іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців. За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання", - зазначив міністр.

Умєров подякував українським силам протиповітряної оборони, які відбивали ворожу атаку. На думку міністра, подібні ракетні обстріли росіяни можуть повторювати.

"Очевидно, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки", - наголосив Умєров.

Масована атака

Росіяни сьогодні випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях. Під ударом були будинки, ТРЦ, пологовий будинок, об'єкти критичної інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв в Україні внаслідок сьогоднішньої масованої атаки зросла до 18. Поранення отримали 132 особи.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.