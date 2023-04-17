У Міноборони показали нове "вбрання" БМП Bradley в Україні

Україна вже наносить новий камуфляж на бойові машини піхоти Bradley, які передали США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Twitter.
Відомство оприлюднило фото БМП Bradley з новим піксельним камуфляжем.
"БМП Бредлі приміряють нове вбрання", - сказано в повідомленні Міноборони.
Варто зауважити, що найпоширеніший камуфляж для таких бойових машин піхоти - піщаний.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що США планують нові поставки БМП Bradley та танків Abrams в Україну.
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