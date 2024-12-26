Міноборони перенесло голосування за членів Антикорупційної ради: причини та нова дата

Міністерство оборони України анулювало результати онлайн-голосування за членів Громадської антикорупційної ради та перенесло його на 7 січня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначимо, Громадська антикорупційна рада, до якої увійдуть 15 кандидатів із найбільшою кількістю голосів, є консультативно-дорадчим органом при Міністерстві оборони України. Її завданням є участь громадськості в оцінці корупційних ризиків у діяльності відомства.

Міністерство вибачається за незручності та закликає громадян активно долучитися до процесу.

Голосування відбудеться з 09:00 до 21:00 за посиланням: https://rgk.vote.mod.gov.ua/ .

Для забезпечення прозорості та довіри до процесу Міноборони ухвалило:

Причиною такого рішення стали технічні неполадки, серед яких нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів.

Раніше РБК-Україна писало, що російські хакери регулярно здійснюють кібератаки на сервіси Міністерства оборони України. Для захисту та оперативної протидії таким загрозам створено Центр реагування на кіберінциденти.

Також ми розповідали, що Міноборони готує кардинальну реформу системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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