Міноборони оцифрувало дані чоловіків, які можуть бути мобілізовані, - Гаврилюк

Міністерство оборони перезапустило електронну систему "Оберіг" та оцифрувало дані щодо чоловіків, які можуть бути включені до мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.

За словами Гаврилюка, система "Оберіг" забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб’єкта. Вона інтегрована з податковою, Мін'юстом, Міносвіти, міграційною та прикордонною службами, а також Судовою адміністрацією.

На сьогодні, як зазначив заступник міністра, зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян та оцифровано дані чоловіків призовного віку в усіх 24 регіонах України та Києві.

"Більшість регіонів успішно налагодили процес введення даних щодо статусу проходження комісій ВЛК. Проте, щоб забезпечити ще більшу ефективність і прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести у цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина. Наша мета - забезпечити прозорість та оперативність кожного кроку цього важливого процесу", - сказав він.