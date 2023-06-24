Міноборони отримало в управління "Укрнафту" з порушенням закону, - нардеп

У своєму зверненні політик акцентує увагу, що Міноборони керує 50%+1 акція "Укрнафта" та 56,9464% "Укртатнафти", що потребує від АМКУ надання дозволу на концентрацію.

Так, згідно статті 22 закону України "Про захист економічної конкуренції", концентрацією вважається отримання контролю над більше ніж 25% та 50% акцій підприємства.

"Відповідно до статті 20 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" органи влади зобов'язані одержувати дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законом. А отже мав би надаватися дозвіл", - наголосив Кучеренко.

При цьому на офіційномусайті Антимонопольного комітету України відсутня інформація про прийняття Комітетом рішень за результатами розгляду заяв про надання Міністерству оборони України дозволу на концентрацію у вигляді одержання в управління пакетів акцій ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Також дозвіл на концентрацію потребує й суміщення Сергієм Корецьким керівних посад одразу в двох підприємствах — ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта".

Відповідний запит Олексій Кучеренко подавав вже двічі.

"Бездіяльність Антимонопольного комітету України щодо неприйняття розпоряджень про початок розгляду справ та відповідно рішень про порушення з накладенням штрафів за здійснення концентрацій без дозволу Комітету, може давати ринку хибні сигнали щодо можливого уникнення відповідальності за недотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції", - додав нардеп.

У зв’язку з цим Кучеренко просить надати інформацію, чи надходили до АМКУ дозвіл на концентрацію міністерством оборони активів "Укрнафти" та "Укртатнафти" і якщо не надходили, повідомити які заходи були вжиті на це порушення законодавству. Зокрема, політик вимагає проведення розслідування АМКУ.

Також він вважає за доцільне з’ясування відповідності вимогам законодавства суміщення громадянином Корецьким С.Ф. керівних посад в ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта" і розгляду справи за ознаками вчинення АРМА порушень при відмові проведення конкурсу на визначення управителя арештованих активів ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння".

Як неодноразово повідомляло "Укрнафтобуріння", ПАТ "Укрнафта" та АРМА грубо порушують закон, намагаючись отримати від АМКУ дозвіл на концентрацію активів "Укрнафтобуріння" із порушеннями процедури.