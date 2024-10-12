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Міноборони Норвегії створило посаду військового аташе в Києві

Фото: Міноборони Норвегії створило посаду військового аташе в Києві (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство оборони Норвегії заснувало посаду військового аташе в Києві. Це може стати актуальним налагодження виробництва в Україні для норвезьких компаній.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Бьорн Арильд Грам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forsvarets forum.

Новий посадовець у посольстві в Україні буде відповідати за зв’язок і співпрацю між норвезькими й українськими науковцями та промисловістю в галузі оборонних інновацій і промислового розвитку.

"Для задоволення величезних потреб України необхідні значні інвестиції та участь приватного сектора. Норвезькі компанії хочуть поділитися знаннями, досвідом і рішеннями як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Про це просить і українська сторона", - зазначив міністр.

Грам також наголосив, що в довгостроковій перспективі для норвезьких компаній може стати актуальним налагодження виробництва в Україні.

 

Нагадаємо, що минулого місяця стало відомо, що уряд Норвегії розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Росією. Він має допомогти, якщо з боку РФ буде потік біженців.

Мало того, ми повідомляли, що Норвегія виділила майже 9 млн євро на евакуацію та лікування українців у Європі.

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КиївМіністерство оборони УкраїниНорвегія