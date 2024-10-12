Міноборони Норвегії створило посаду військового аташе в Києві

Новий посадовець у посольстві в Україні буде відповідати за зв’язок і співпрацю між норвезькими й українськими науковцями та промисловістю в галузі оборонних інновацій і промислового розвитку.

"Для задоволення величезних потреб України необхідні значні інвестиції та участь приватного сектора. Норвезькі компанії хочуть поділитися знаннями, досвідом і рішеннями як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Про це просить і українська сторона", - зазначив міністр.

Грам також наголосив, що в довгостроковій перспективі для норвезьких компаній може стати актуальним налагодження виробництва в Україні.