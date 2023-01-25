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Міноборони Німеччини відповіло, коли "Леопарди" надійдуть в Україну

Фото: Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Німеччина передасть Україні свої танки Leopard 2 приблизно через три місяці. Спочатку українські військові мають навчитися ними керувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, якого цитує CNN.

"Танки Leopard 2 можуть надійти в Україну приблизно через три місяці. Спочатку українські екіпажі проведуть навчання, а потім вже танки відправлять до Києва", - заявив Пісторіус.

Своєю чергою глава німецького Міноборони назвав прийняте в сьогодні рішення про постачання Leopard 2 в Україну "історичним".

"Німеччина обговорюватиме подальші постачання систем озброєнь в Україну, поки триватиме війна", - запевнив Пісторіус.

Нагадаємо, сьогодні уряд Німеччини ухвалив рішення про надання українським силам роти танків (14 одиниць) Leopard 2A6 зі складу Бундесверу. Також Берлін схвалив реекспорт цих машин для українців й іншими країнами.

Як стало відомо, мета уряду ФРН - швидко зібрати для України два танкові батальйони. За різним оцінками кількість їх може коливатися від 62 до 80.

Тим часом німецьке видання Spiegel підрахувало, що Європейські країни планують надати Україні 80 танків Leopard.

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