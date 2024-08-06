ua en ru
Вт, 06 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Міноборони назвали дату виходу застосунку "Армія+"

Україна, Вівторок 06 серпня 2024 18:05
UA EN RU
В Міноборони назвали дату виходу застосунку "Армія+" Фото: в Міноборони назвали дату виходу застосунку "Армія+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Днями має вийти застосунок "Армія+". Його завдання зняти з військових частину паперового навантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

В Міноборони зауважили, що даний застосунок це - крок у трансформації українського війська в армію майбутнього.

"Без жодних компромісів та поступок у цифровізації нашої оборони. Щоб наші захисники займались службою, а не паперами", - додали в міністерстві.

Зазначимо, що застосунок "Армія+" створений, щоб спростити ведення документації та отримання послуг військовими. Про те, що відомо про новий застосунок для військових, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зокрема заступниця голови Міністерства оборони Катерина Черногоренко заявила, що застосунок буде мобільним помічником військових та повинен спростити подання рапортів керівництву, оскільки заповнення й подача займатиме лише декілька хвилин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Окупанти
NEWS
У Києві на Подолі трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин: всі подробиці ДТП
У Києві на Подолі трамвай на повній швидкості протаранив десятки машин: всі подробиці ДТП
DAILY
Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову