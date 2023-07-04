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Міноборони намагається передати активи "Укрнафти" та "Укртатнафти" Міненерго, - нардеп

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Вівторок 04 липня 2023 16:11
Міноборони намагається передати активи "Укрнафти" та "Укртатнафти" Міненерго, - нардеп Фото: народний депутат Олексій Кучеренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Міністерство оборони України не може у воєнний час керувати активами ПАО "Укрнафта" та "Укртатнафта", що були відчужені на користь відомства, та намагається передати їх Міністерству енергетики України. Останнє не готове до цього, адже вже контролює ТОВ "Оператор ГТС України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Міненерго на депутатський запит народного депутата Олексія Кучеренка.

Так, згідно із відповіддю Міненергетики, Міністерство оборони вирішило, що не може у військовий час керувати раніше переданими оборонному відомству підприємствами, бо це означатиме відволікати обмежений людський ресурс. То ж міністерство вважає за доцільне передати активи "Укрнафти" та "Укртатнафти" в управління саме Міністерства енергетики України.

Водночас Міністерство енергетики у своїй відповіді народному депутату наполягає на тому, що подібна передача може містити ознаки порушення статті 23 закону України "Про ринок природного газу" та статті 32 закону України "Про ринок електричної енергії" щодо незалежності оператора газотранспортної системи та незалежності оператора системи передачі.

Але Міністерство енергетики передані повноваження управління корпоративними правами держави в АТ "Магістральні газопроводи України" та ПАО "Національна енергетична компанія "Укренерго". При цьому АТ "МГУ" є єдиним учасником ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

ПАО "Національна енергетична компанія "Укренерго" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" виконують функції з транспортування електроенергії та природного газу.

Таким чином, передача в управління Міненергетики активів ПАО "Укрнафта" та "Укртатнафта" порушить чинне законодавство.

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Укрнафта Минэнерго
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